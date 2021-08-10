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Российские врачи спасли мужчину с достигшей размера мяча опухолью

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Фото: Татьяна Раздайгора / E1.ru

В Екатеринбурге онкологи и хирурги прооперировали пациента, у которого опухоль размером в 15 сантиметров стремительно приближалась к сердцу. По словам заведующей отделением Свердловского онкоцентра Маргариты Магдаляновой, россиянину пришлось удалить почти все ребра, чтобы избавить от новообразования. Ее слова приводит портал E1.ru.

Врач отметила, что до сердца опухоли оставалось буквально несколько миллиметров.

«В длину она достигла примерно 15 сантиметров и выглядела как мяч», — уточнила Магдалянова.

Врачи заменили удаленные ребра специальной пластиной, чтобы восстановить целостность грудной клетки. В настоящее время пациент продолжает посещать онкоцентр, но только для наблюдений.

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Медики впервые поставили лекарство в стекловидное тело глаза в реанимации. Известно, что новорожденной был всего месяц, она родилась на 27-й неделе с весом 920 граммов.

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