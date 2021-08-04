Челябинские врачи спасли зрение недоношенному ребенку

В Челябинске офтальмохирурги областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) спасли зрение недоношенному ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает Znak.com.

По данным издания, медики впервые поставили лекарство в стекловидное тело глаза в реанимации. Новорожденной всего месяц, она родилась на 27-й неделе с весом 920 граммов, ее привезли в тяжелом состоянии из перинатального центра.

Врачи объяснили, что формирование сетчатки глаза заканчивается лишь к четвертому месяцу жизни ребенка, поэтому при влиянии на организм недоношенного негативных внешних факторов она практически всегда повреждается, что может привести к полной утрате зрения в будущем.

«Просматривая глазное дно пациента, мы обнаружили, что ретинопатия течет достаточно агрессивно, с очень измененными сосудами на глазном дне, было необходимо срочно начинать лечение. В современной офтальмологии на принятие решения дается 72 часа после постановки диагноза. Благодаря слаженной работе всего коллектива реанимации и офтальмологии решение было принято за несколько часов. Для этого ребенка 72 часа — это слишком много», — рассказала офтальмолог Анна Караваева.

Процедура инъекции заняла около четырех минут и прошла безболезненно для ребенка, ее проводили в условиях кювеза-кроватки и с максимальным комфортом для ребенка. Она также дала реаниматологам время на стабилизацию младенца без риска потери зрения.