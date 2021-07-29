В Екатеринбурге врачи сделали уникальную операцию ребенку в процессе рождения

В областной детской клинической больнице Екатеринбурга врачи сделали ребенку уникальную операцию в процессе его рождения. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, передает Znak.com.

В департаменте сообщили, что операция называется «процедура EXIT» (Ex Utero Intrapartum Treatment) и ее сделали впервые в регионе. Она также является уникальной для российской медицины в целом.

Операция была проведена ребенку с низкой массой тела (1700 граммов) на сроке всего 30 недель. У него была патология верхних дыхательных путей, которая могла закончиться смертью, если бы он родился без хирургического вмешательства.

«Суть нашего вмешательства состояла в том, что ребенок частично рождается, но остается прикрепленным пуповиной к плаценте, в то время как детский хирург устанавливает протез верхних дыхательных путей — специальную трубку, которая позволяет ребенку дышать. После завершения операции пуповину пересекают, и ребенок полностью рождается. Затем продолжается оставшаяся часть кесарева сечения», — рассказал заведующий отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии больницы Марк Пруткин.