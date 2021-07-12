В Новосибирске пациентке впервые установили керамическую кость

В Новосибирске врачи впервые в России провели человеку операцию по замене таранной кости на керамическую. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ведущего научного сотрудника учреждения, травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук Игоря Пахомова, пациенткой стала женщина из Томска, у которой таранная кость была разрушена из-за асептического некроза.

Изначально ей провели стандартную операцию по сращению стопы с голенью, однако она не принесла ожидаемого результата — кости не срастались, женщине было трудно передвигаться. После этого врачи предложили ей установить керамическую кость.

Пахомов добавил, что она была изготовлена в течение месяца с помощью современных методов 3D-моделирования. Операция длилась два с половиной часа. Спустя четыре недели пациентка смогла ходить — весь процесс реабилитации продлился три месяца.

Эксперты отметили, что после таких операций человек способен быстро вернуться к полноценной жизни. В дальнейшем сотрудники НИИ травматологии и ортопедии имени Якова Леонтьевича Цивьяна планируют улучшить разработку костей из упомянутого материала.

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