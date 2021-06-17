Московский подросток получил тяжелое поражение легких из-за вейпа

Врачи Морозовской больницы спасли 17-летнего подростка с тяжелым поражением легких из-за использования вейпов. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что за две недели перед госпитализацией у молодого человека были кашель, одышка, рвота и боли в животе. Однако пациент активно использовал вейпы.

«У 17-летнего юноши возникла тяжелая дыхательная недостаточность, которая едва не привела к фатальным последствиям. Врачам Морозовской больницы удалось вовремя распознать тревожные симптомы и одними из первых в России поставить подростку диагноз EVALI — легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга», — рассказали медики.

Во время лечения подросток получил поддерживающую и инфузионную терапию. Так, врачи выявили у него признаки острого бронхиолита — воспаления в бронхиолах. Такое осложнение встречается довольно редко, впервые его описали в США в 2019 году. В ходе лечения медики исключили системные ревматологические заболевания.

На данный момент пациента выписали. Он продолжает лечение амбулаторно.

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