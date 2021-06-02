У россиянки случайно нашли редкую чрезвычайно агрессивную опухоль

В Свердловской области хирурги сделали уникальную операцию, удалив редкую чрезвычайно агрессивную опухоль 69-летней пациентке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Речь идет о десмопластической мелкокруглоклеточной опухоли брюшной полости. По словам врачей, в мире с 1990 года описано всего несколько сотен подобных случаев. Особенность данной опухоли в том, что она чрезвычайно быстро растет.

«Химиотерапии она поддается плохо, а хирургическое лечение осложнено тем, что, как правило, образование обнаруживают на поздних стадиях, когда оно занимает уже половину брюшной полости», — объяснил врач Свердловской областной больницы №1 Руслан Алиев.

Медики практически случайно обнаружили опухоль год назад во время планового обследования. По словам пациентки, в тот момент ее ничего не беспокоило.

Подтвердили диагноз в московском Центре имени Н. Н. Блохина, куда пациентку направили врачи Свердловского онкодиспансера. После химиотерапии, которую назначили женщине, ее госпитализировали в областную клиническую больницу для операции.

«Сложность заключалась в том, что с опухолью плотно контактировали жизненно важные структуры: подвздошная артерия и подвздошная вена, мочеточники и мочевой пузырь, прямая кишка», — сказал заведующий хирургическим отделением Олег Орлов.

В результате врачам удалось полностью удалить опухоль и сохранить все жизненно важные органы.

Ранее сообщалось, что врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Подмосковье спасли пациента с «каменным» сердцем и провели ему уникальную операцию. У 37-летнего россиянина на сердце образовался своеобразный панцирь из кальциевых и известняковых отложений.