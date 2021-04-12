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Российские врачи провели первую в мире операцию на сердце через небольшой надрез

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Фото: НИМЦ им. Мешалкина

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина впервые в мире провели сложную операцию на сердце через небольшой разрез, сообщила пресс-служба учреждения.

«Это первый в мире опыт одномоментного протезирования аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты через мини-доступ размером шесть сантиметров в межреберном промежутке», — говорится в публикации.

Пациентом стал 65-летний мужчина с выраженным аортальным пороком сердца на фоне кальцификации клапана (отложение солей кальция) и с расширением стенки сосуда в два раза. В ходе операции врачи заменили на синтетический протез измененный участок аорты и пораженный клапан.

В медцентре отметили, что обычно такого рода хирургические вмешательства производятся через рассечение грудины на 18-20 сантиметров. Если отказаться от такого метода, риск инфекционных осложнений раны сводится к минимуму, а полная реабилитация пациента происходит значительно быстрее — за 10-14 дней.

Ранее в Новосибирске врачи провели уникальную операцию и удалили женщине опухоль сразу после кесарева сечения.

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