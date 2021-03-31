Российские врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли

Врачи в Новосибирске удалили женщине раковую опухоль сразу после кесарева сечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. Злокачественное образование находилось на шейке матки.

Женщина узнала о диагнозе на раннем сроке беременности, но решилась на роды. «Уникальную операцию пациентке провели врачи гинекологического отделения областного онкологического диспансера и областного перинатального центра», — отмечается в сообщении. Пациентка родила мальчика весом 1 килограмм 500 граммов.

Ранее врачи Тюменской областной клинической больницы удалили из носа пациентки доброкачественную опухоль размером с женский кулак. Трудности с дыханием через правую ноздрю начались у женщины во время беременности. Она обратилась к лору, который обнаружил у нее в носу хоанальный полип.