Россия
 
Последние новости
Бензин на российских заправках назвали слишком дешевым
Врач назвал опасное последствие коронавируса для пожилых
Украинец забаррикадировался с гранатой в квартире и угрожал взорвать спецназ
Звезда реалити-шоу рассказала об успешном похудении без отказа от пиццы
Егор Крид рассказал о тратах на своих женщин
Ключ к богатству два месяца лежал в бардачке автомобиля мужчины
Самая высокооплачиваемая знаменитость показала лицо без ретуши и удивила фанатов
Российскую подлодку засняли из космоса с «огромной дырой»
Угрожавший взрывом из-за просьбы надеть маску россиянин задержан в Шереметьево
Семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Врачи в Новосибирске удалили женщине раковую опухоль сразу после кесарева сечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. Злокачественное образование находилось на шейке матки.

Женщина узнала о диагнозе на раннем сроке беременности, но решилась на роды. «Уникальную операцию пациентке провели врачи гинекологического отделения областного онкологического диспансера и областного перинатального центра», — отмечается в сообщении. Пациентка родила мальчика весом 1 килограмм 500 граммов.

Ранее врачи Тюменской областной клинической больницы удалили из носа пациентки доброкачественную опухоль размером с женский кулак. Трудности с дыханием через правую ноздрю начались у женщины во время беременности. Она обратилась к лору, который обнаружил у нее в носу хоанальный полип.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врачи удалили из носа россиянки опухоль размером с кулак
Московские хирурги достали из желудка мальчика 117 магнитных шаров
У 13-летней россиянки обнаружили редкую опухоль размером с теннисный мяч