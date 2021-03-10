Врачи удалили из носа россиянки опухоль размером с кулак

Врачи Тюменской областной клинической больницы удалили из носа пациентки доброкачественную опухоль размером с женский кулак, сообщается на сайте регионального департамента здравоохранения.

Трудности с дыханием через правую ноздрю начались у женщины во время беременности. Она обратилась к лору, который обнаружил у нее в носу хоанальный полип. Операцию проводить не стали из-за возможного риска для ребенка. Спустя время правый носовой ход перестал дышать совсем, через левый воздух проходил с трудом. Повторное обследование показало, что из гайморовой пазухи опухоль разрослась по всей носоглотке и проросла в полость рта. Россиянку госпитализировали для хирургического удаления новообразования.

Во время операции оториноларинголог при помощи новейшего эндоскопического оборудования отделила и вытащила гигантскую опухоль. Процедура прошла успешно и с минимальной кровопотерей. Позже врач призналась, что впервые за время своей работы столкнулась с полипом такого размера, в диаметре он оказался больше длины десятикубового шприца.

На следующий день пациентка начала свободно дышать. Через три дня ее выписали из больницы.