Россия
 
Последние новости
Россияне сообщили о сбоях в работе YouTube, Google и «Яндекса»
Россиянин под видом родственника забрал инвалида из приюта и взял в рабство
Донецк увидел в новом плане Киева попытку уклониться от Минских соглашений
«Спутник V» зарегистрировали в Кении
«Норникель» расплатился за аварию на ТЭЦ
В США назвали F-35 крысиной дырой
От Белоруссии на «Евровидение» поедут поддержавшие Лукашенко участники КВН
Москвичка пришла на лечение в клинику и умерла 
Из России уйдет последняя иностранная система денежных переводов
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач назвал основные причины появления раковых опухолей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Есть несколько основных причин появления опухолей. О них рассказал заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев, передают «Аргументы и факты».

Первый фактор, который может влиять на появление злокачественных образований, — наследственность. «Генетические поломки, которые мы накапливаем, могут не проявляться у нас, а у наших детей — да», — отметил врач. Например, поломку гена BRCA, который провоцирует рак молочной железы, носят мужчины, но для них он не опасен.

«Второй фактор риска почти для всех онкозаболеваний — курение, в том числе пассивное. Табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и ее генетические параметры», — добавил специалист. Также на возникновение онкологии влияет потребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, переизбыток в рационе жареного.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Михаил Маснянкин заявил, что новообразования, трещины и кровоподтеки в ротовой полости могут свидетельствовать о развитии рака языка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Рак любит ленивых? Врач рассказал о самых частых причинах онкологии
Онколог предупредил о смертельной опасности колбасы
Раскрыты неожиданные симптомы опасного вида рака