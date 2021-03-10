Врач назвал основные причины появления раковых опухолей

Есть несколько основных причин появления опухолей. О них рассказал заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев, передают «Аргументы и факты».

Первый фактор, который может влиять на появление злокачественных образований, — наследственность. «Генетические поломки, которые мы накапливаем, могут не проявляться у нас, а у наших детей — да», — отметил врач. Например, поломку гена BRCA, который провоцирует рак молочной железы, носят мужчины, но для них он не опасен.

«Второй фактор риска почти для всех онкозаболеваний — курение, в том числе пассивное. Табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и ее генетические параметры», — добавил специалист. Также на возникновение онкологии влияет потребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, переизбыток в рационе жареного.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Михаил Маснянкин заявил, что новообразования, трещины и кровоподтеки в ротовой полости могут свидетельствовать о развитии рака языка.