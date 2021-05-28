Российские врачи спасли пациента с «каменным сердцем»

Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Подмосковье спасли пациента с «каменным» сердцем и провели ему уникальную операцию. Об этом РИА Новости рассказал глава кардиохирургического центра госпиталя, заслуженный врач России Александр Лищук.

По его словам, у 37-летнего россиянина на сердце образовался своеобразный панцирь из кальциевых и известняковых отложений. «Из перикардовой сумки образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу», — сказал медик.

Он отметил, что сердце человека «окаменело» всего за полгода с начала воспалительного процесса, во время которого воспаленная ткань начала замещаться кальцием и известью. В результате орган перестал справляться с перекачкой крови по организму, ноги отекли и раздуло живот. «Все в отеках. Панцирь сжимал сердце. Еще немного и больной ушел бы из жизни», — уточнил Лищук.

Во время операции кардиологам пришлось молоточком стучать по сердцу и аккуратно, очень небольшими кусочками отделять отложения, это заняло пять часов.

Заслуженный врач добавил, что столкнулся с таким случаем второй раз в жизни. Прошлый раз он оперировал «каменное» сердце 30 лет назад.