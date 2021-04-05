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Стало известно состояние прооперированного во время пожара в больнице россиянина

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Фото: Unsplash

Состояние россиянина, которому делали операцию во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске Амурской области, полностью соответствует послеоперационному периоду. Об этом стало известно из сообщения Минздрава Амурской области, передает «Интерфакс».

В динамике состояния мужчины отмечается некоторое улучшение, уточнили в министерстве.

3 апреля состояние пациента оценивалось как тяжелое, однако он находился в сознании. Ему была проведена операция на открытом сердце, осложнений после хирургического вмешательства выявлено не было.

Пожар в больнице произошел 2 апреля. Загорелся второй, деревянный, этаж строения. Во время происшествия на операционном столе было два пациента, одного из них нельзя было эвакуировать. Несмотря на огонь, медики смогли завершить сложную операцию — аортокоронарное шунтирование. Она началась еще до возгорания и длилась около двух часов в условиях пожара. Спасатели постарались не допустить задымления операционной.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам, которые провели операцию на открытом сердце. Как пишет Интерфакс, горевшее здание было построено в начале прошлого века, оно является объектом культурного наследия. Власти региона выделят средства на его консервацию и реконструкцию.

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