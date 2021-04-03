Россия
 
Последние новости
Бастрыкин решил ликвидировать главк Следственного комитета по особо важным делам
Описаны действия России при ракетном ударе США
Стало известно о падении обломка Falcon 9 на ферму в США
Названа доля полностью привитых от коронавируса американцев
Тактаров рассказал о превращении США в «бомжатник»
В Великобритании раскрыли ложь Меган Маркл во время скандального интервью
Минюст США обвинил бывшего дипломата в сокрытии финансовых связей с Китаем
Предустановленные российские приложения заподозрили в сливе данных за рубеж
В Центробанке перечислили признаки подозрительного платежа
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыто состояние прооперированного в горящей российской больнице пациента

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Пациент, прооперированный в горящем кардиологическом центре в Благовещенске, сейчас находится в сознании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По их данным, состояние мужчины, которому была проведена операция на открытом сердце, оценивается как тяжелое. При этом отмечается, что послеоперационный период проходит без осложнений.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность врачам, которые провели операцию на открытом сердце в горящем российском кардиоцентре.

2 апреля стало известно, что в благовещенском кардиоцентре случился пожар. Загорелся второй, деревянный, этаж строения. Во время происшествия на операционном столе находились сразу два пациента, одного из них было невозможно эвакуировать. Врачи завершили сложную операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование, несмотря на огонь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мурашко оценил действия завершивших операцию на сердце в горящей больнице врачей
Врачи раскрыли детали операции на сердце в горящей российской больнице
Стала известна возможная причина пожара в российском кардиоцентре