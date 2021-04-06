Врачи удалили россиянину опухоль размером с половину ноги

Врачи в Свердловской области успешно удалили у пациента огромную липосаркому размером с половину ноги, которая мешала нормально ходить и весила пять килограммов. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Опухоль росла несколько лет. Пять лет назад появилась первая «шишка», но она не беспокоила мужчину, и он не пошел к врачам. Позже россиянин начал строить дом, из-за чего визит в больницу постоянно откладывался. В итоге образовавшаяся в подкожно-жировой клетчатке доброкачественная липома переросла в злокачественную липосаркому и начала активно расти, появилась угроза метастазов.

После обследования пациента было принято решение об операции. Новообразование не затронуло сосуды и почти не вросло в мышечную ткань, и его удалили за полтора часа.

Ранее нижегородские медики удалили местному жителю желудок, приняв язву за рак. Поводом для операции стало кровотечение, начавшееся из-за повреждения артерии во время зондирования пищевода.