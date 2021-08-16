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Россиянам назвали четыре способа восстановить волосы после COVID-19

Врач Зухра Павлова перечислила четыре способа, как восстановить волосы после коронавируса
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Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Волосы начинают выпадать после стресса, вызванного COVID-19. Эту реакцию нельзя никак ослабить, рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она назвала четыре способа, как восставить волосы после болезни.

По ее словам, необходимо начать правильно питаться. Кроме того, рацион должен включать в себя белки и витамины. Также помочь восстановить волосы может физическая активность.

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«Только кровь может донести до волосяных луковиц питание. Поэтому займитесь энергичной ходьбой или любой другой аэробикой», — отметила медик.

В этот период нужно относиться к волосам довольно бережно. Не стоит делать тугие прически, окрашивать корни, каждый день мыть их горячей водой. Помимо этого, следует избегать укладок, уточнила специалист.

Павлова также заявила о необходимости посещать врача при проблемах с щитовидной железой. Это достаточно частые причины для выпадения волос, рассказала она. По ее утверждению, уже через полгода после перенесенной инфекции волосы должны начать расти заново.

Ранее Павлова рассказала, как восстановить мышечную массу после коронавируса. Она отметила, что существенная потеря веса наблюдается у пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и лежали в больнице. В худшем случае человек может похудеть на несколько десятков килограммов.

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