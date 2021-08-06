Эндокринолог назвала требующие срочного обращения к врачу последствия COVID-19

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала последствия перенесенного коронавируса, которые требуют срочного обращения к врачу для оценки вреда, нанесенного здоровью. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, у переболевших COVID-19 могут наблюдаться неприятные симптомы воздействия на центральную нервную систему, которые лишают человека привычного ритма жизни и возможности полноценно работать. Она подчеркнула, что сложности с ЦНС — одни из самых распространенных поражений после инфекции.

«Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются, и человек теряет возможность выполнять прежнюю работу. У меня была финансовый директор на приеме, она сказала, что боится, что скоро все начнут замечать, что она стала "буксовать", не может посчитать цифры в уме и не может сосредоточиться», — отметила Павлова.

Она добавила, что даже легкий «туман» в голове, который сохраняется постоянно — это повод насторожиться. Также свидетельствовать о проблемах могут частые головные боли, неспособность сосредоточиться. Эндокринолог подчеркнула, что при этих симптомах следует незамедлительно обратиться к невропатологу, поскольку поражения могут быть более значительными, чем кажутся.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал сроки сохранения клеточного иммунитета к COVID-19. По его мнению, после вакцинации или болезни он держится около полугода.

