Россия
 
Последние новости
Российский боксер Батыргазиев стал олимпийским чемпионом
Россиянина захотели лишить инвалидности вместо выдачи бесплатных лекарств
Названы самые дорогие бренды России
Собянин обсудил с москвичами доступность школ и детских садов 
В России подорожало вторичное жилье
Ученые заявили о падении эффективности вакцин от коронавируса
Пара обнаружила 450 тысяч пчел в стенах дома и потратила состояние на их отлов
Москвичей предупредили о ливнях и грозах 
В России 11 осужденных на смертную казнь выйдут на свободу
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский эпидемиолог назвала наиболее распространенные последствия COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Чаще всего после перенесенной коронавирусной инфекции у человека появляется усталость, кашель, снижение когнитивных способностей и потеря обоняния. Такие распространенные последствия назвала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает РИА Новости.

«Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция», — заявила Плоскирева.

Российский эпидемиолог добавила, что пациенты после COVID-19 обращаются к врачам с разными жалобами. Среди них встречаются затрудненное дыхание, боль в груди или животе, головная, суставная и мышечная боль. Кроме того, россияне жалуются на учащенное сердцебиение, диарею, нарушение сна, панические атаки, выпадение волос и изменение запахов и вкусов. У женщин иногда нарушается менструальный цикл.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили россиян о более долгом и тяжелом течении «дельта»-варианта COVID-19. При заболевании этим штаммом реже регистрируются бессимптомные и легкие формы. Самые уязвимые перед «дельта»-вариантом коронавируса — молодые люди от 14 до 29 лет, потому что они часто пользуются общественным транспортом, и у них большое количество контактов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили о более долгом и тяжелом лечении «дельта»-варианта COVID-19
Эпидемиолог назвала продолжительность острого периода COVID-19
В «Векторе» исключили побочные реакции на вакцину при хронических заболеваниях