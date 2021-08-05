Российский эпидемиолог назвала наиболее распространенные последствия COVID-19

Чаще всего после перенесенной коронавирусной инфекции у человека появляется усталость, кашель, снижение когнитивных способностей и потеря обоняния. Такие распространенные последствия назвала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает РИА Новости.

«Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция», — заявила Плоскирева.

Российский эпидемиолог добавила, что пациенты после COVID-19 обращаются к врачам с разными жалобами. Среди них встречаются затрудненное дыхание, боль в груди или животе, головная, суставная и мышечная боль. Кроме того, россияне жалуются на учащенное сердцебиение, диарею, нарушение сна, панические атаки, выпадение волос и изменение запахов и вкусов. У женщин иногда нарушается менструальный цикл.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили россиян о более долгом и тяжелом течении «дельта»-варианта COVID-19. При заболевании этим штаммом реже регистрируются бессимптомные и легкие формы. Самые уязвимые перед «дельта»-вариантом коронавируса — молодые люди от 14 до 29 лет, потому что они часто пользуются общественным транспортом, и у них большое количество контактов.