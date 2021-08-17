Инфекционист оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами

Врач-инфекционист заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 можно разными препаратами

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков оценил эффективность ревакцинации от коронавирусной инфекции разными препаратами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, согласно имеющимся данным, повторно вакцинироваться от COVID-19 можно любым из препаратов, которые существуют на сегодняшний день. Он добавил, что главное — запустить процессы выработки антител.

Поздняков пояснил, что независимо от выбранного препарата, в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально «похожей» на коронавирус. «В любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм», — подчеркнул специалист.

Ранее ВОЗ призвала страны приостановить ревакцинацию дополнительными, «бустерными» дозами препаратов от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами. 4 августа число выявленных случаев COVID-19 в мире, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, превысило 200 миллионов. Общее число заражений составило 200 014 602.

