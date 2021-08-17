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Врач оценил данные о постковидном синдроме у трети переболевших COVID-19

Врач Крючков оценил слова Омаровой о постковидном синдроме у трети перенесших коронавирус
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Исследования из разных стран говорят, что люди, которые тяжело перенесли коронавирус, действительно медленно восстанавливаются. Примерно у 60 процентов пациентов сохраняется постковидный синдром в течение шести месяцев. Так иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омаровой о том, что около трети перенесших коронавирус спустя три-четыре месяца после болезни не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами.

«Что значит человек не может за собой ухаживать? Он не может ходить, у него теряется память, мыслительные способности, возникает сильная одышка. — оценил эти выводы Крючков. — Это происходит за счет частой депрессии, сильного головокружения и слабости».

По данным исследований, у значительного процента людей выраженные проявления болезни сохраняются минимум до шести месяцев. Однако это не значит, что люди не могут за собой ухаживать, резюмировал Крючков.

16 августа Омарова рассказала, что симптоматика может сохраняться после COVID-19 в течение нескольких недель или месяцев даже в том случае, если ПЦР-тесты человека оказываются отрицательными. По словам медика, в большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, но иногда он может сохраняться и на протяжении более длительного периода.

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