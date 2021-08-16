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В России пятый день подряд зафиксировано более 800 смертей от коронавируса

В России за сутки скончались от COVID-19 806 человек
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Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России за прошедшие сутки скончались 806 пациентов с коронавирусной инфекцией, более 800 смертей от COVID-19 фиксируется пятый день подряд. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Днем ранее скончались 816 пациентов с коронавирусом, 14 августа – 819, 13 августа – 815, 12 августа – 808 человек. В общей сложности за время пандемии умерли 171 305 человек.

Также за прошедшие сутки в стране выявили 20 765 новых случаев COVID-19, всего за время пандемии — 6 621 601.

Выздоровели за последние 24 часа — 15 601 пациент, за все время распространения инфекции — 5 899 917.

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