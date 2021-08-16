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Онищенко назвал уязвимую перед постковидным синдромом категорию людей

Онищенко заявил, что пожилые люди более уязвимы перед постковидным синдромом
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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в разговоре с «Лентой.ру» назвал категорию людей, которые больше других уязвимы перед постковидным синдромом. По его словам, в группе риска находятся пожилые, особенно если они страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Так он прокомментировал заявление руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омаровой о том, что около трети переболевших коронавирусом спустя три-четыре месяца после болезни не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами.

16 августа Омарова рассказала, что подобная симптоматика может сохраняться после коронавируса в течение нескольких недель или месяцев, даже если ПЦР-тесты отрицательные. По словам врача, в большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, но иногда он может сохраняться и на протяжении более длительного периода.

«Но это вовсе не значит, что у категории молодых людей, которые переоценивают свое состояние, не могут эти синдромы проявиться. Также в группе риска те, у кого имеются медицинские противопоказания», — уточнил Онищенко.

Он добавил, что пациенты старшего возраста имеют длительный реабилитационный период. В это время начинают обостряться все хронические заболевания, например, язвенная болезнь желудка и тромболитические проявления, отметил депутат Госдумы.

«Хотел бы обратиться ко всем тем, кто выписывается из стационаров [и попросить], не считать, что факт выписки означает полное выздоровление. Многие это и чувствуют: долгое время их преследует слабость, особенно со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем», — заключил Онищенко.

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