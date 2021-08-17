Роспотребнадзор официально предупредил об опасности постковидного синдрома

Роспотребнадзор официально предупредил об опасности так называемого постковидного синдрома. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Так, постковидный синдром наблюдается примерно у трети переболевших коронавирусом и включает в себя различные осложнения в виде тромбозов, у 31,7 процента — одышка, у 13,5 процента — кашель, еще 12,7 процента жалуются на боли в груди и тахикардию. По другим данным, среди часто встречающихся проявлений синдрома — усталость и неспособность работать.

Большинство пациентов, перенесших легкую форму коронавируса, возвращаются к нормальному состоянию примерно через две недели после выздоровления; при среднетяжелой и тяжелой форме — через три-шесть недель. В среднем постковидный синдром проходит в течение полугода, но может сохраняться намного дольше. Некоторые пациенты сообщают, что не восстановили здоровье и через год.

Для профилактики синдрома переболевшим рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию, которая стартовала в России с 1 июля.

Ранее инфекционист оценил вероятность повышения летальности коронавируса в будущем. По мнению специалиста, более вероятно, что болезнь станет более затяжной. «Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека», — сказал он.