Врачи назвали причины многократного заражения коронавирусом

Врачи считают, что любой человек может заразиться коронавирусом повторно, это зависит от иммунитета, полученного в результате предыдущего заболевания. Бывает, что антитела оказывают недостаточно надежными, сообщает «Газета.Ru».

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский отметил, что переболеть COVID-19 можно до трех раз. «10 раз за год человек вряд ли перенесет заболевание — это практически невозможно. Скорее всего, это какие-то исключительные случаи. Обычно — не больше двух-трех раз», — пояснил он.

Медик добавил, что коронавирусом можно заразиться вновь спустя месяц или два после болезни, случаи, когда пациента переносят инфекцию дважды или трижды в год нередки. С ним согласилась заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Елена Бурцева.

«Случаи повторного заражения действительно есть — чаще они наблюдаются у лиц, которые достаточно легко перенесли предыдущее заболевание. Ведь чем тяжелее болеет человек, тем интенсивнее вырабатывается иммунитет. У людей с легким течением иммунитет может быть не таким напряженным», — рассказала она.

Покровский добавил, что риск повторного заражения коронавирусом существует и людей с изначально ослабленным иммунитетом, они в принципе болеют чаще. Кроме того, заболеть еще раз можно в результате появления других штаммов коронавируса. В этом случае Т-клеточный иммунитет, который обеспечивает защиту, может быть не полным или не действовать на различные варианты COVID-19.

Бурцева добавила, что срабатывание иммунитета зависит от индивидуальных особенностей организма и «готовности» ко встрече с вирусом. Она выразила уверенность, что после формирования устойчивого иммунитета коронавирус перейдет в разряд сезонных болезней. Специалисты напомнили о важности вакцинации для ускорения этого процесса.

Ранее бывший главный государственный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что осенью в стране параллельно пройдут две прививочные кампании — против гриппа и коронавируса. При этом следует соблюдать необходимые перерывы после аппликаций. Депутат допустил, что в некоторых случаях возможно введение двух вакцин одновременно: такая практика существует в детской медицине.

