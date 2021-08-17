В России допустили совместную вакцинацию от гриппа и коронавируса

Онищенко рассказал, кому нужно привиться от гриппа после вакцинации от СOVID-19

Бывший главный государственный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что осенью в стране параллельно пройдут две прививочные кампании — против гриппа и коронавируса. Медик рассказал, как их совместить, сообщает РИА Новости

Онищенко подчеркнул, что в России «наслоились две очень ответственные прививочные кампании». Он рассказал, что со следующей недели стартует вакцинация от гриппа, в которой должны поучаствовать не менее 70-80 миллионов человек. Кроме того, в стране проходит прививочная кампания против СOVID-19.

При этом следует соблюдать необходимые перерывы после аппликаций. Депутат допустил, что в некоторых случаях возможно введение двух вакцин одновременно: такая практика существует в детской медицине.

«Но на вакцины против коронавируса, учитывая их новизну и неопределенность многих вопросов, это не распространяется. Такое решение не может быть принято, потому что пока нет никаких объективных результатов исследований на этот счет», — подчеркнул специалист.

По мнению Онищенко, чтобы эффективно провести две кампании, привиться от гриппа следует уже переболевшим коронавирусом и тем, кто завершил полный курс вакцинации против COVID-19 месяц и более назад. Депутат отметил, что в стране около 30 миллионов таких россиян. Кроме того, 16 миллионам школьникам необходимо сделать прививку от гриппа.

«Если мы сейчас изберем такую тактику и привьем против гриппа переболевших коронавирусом, привитых от него, а также школьников, мы закроем примерно половину программы», — призвал бывший главный санитарный врач России.

При этом вакцинацию от коронавируса необходимо сделать более интенсивной и «полностью охватить тех, кому эта прививка обязательна, и представителей групп риска — пожилых людей и так далее». В таком случае остальные россияне смогут пройти вакцинацию в октябре-ноябре.