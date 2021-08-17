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Российский иммунолог оценил возможность заболеть COVID-19 десять раз за год

Иммунолог опроверг заявление врача о возможности заболеть COVID-19 десять раз за год
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Иммунолог Владислав Жемчугов оценил заявление врача Бориса Чурадзе о возможности заболеть COVID-19 до десяти раз за год. По мнению иммунолога, врач таким образом пошутил. Об этом сообщается в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

«Это шутка, я так думаю, доктор шутит. Даже два раза — это редкость, хотя новый штамм и правда может вызывать заболевание у вакцинированных и переболевших, но не так часто, и это гораздо легче протекает», — заявил Жемчугов.

Кроме того, он отметил, что основной причиной повторного заболевания является мутация штаммов коронавируса, который частично уклоняется от действия выработанного у человек иммунитета от предыдущего штамма. В подобном случае человек заболевает, однако не так сильно, как в первый раз.

По словам иммунолога, случаи заболевания больше двух раз крайне редки.

Ранее главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал о риске заболеть COVID-19 до десяти раз за год. Также он добавил, что чаще всего пациенты болеют COVID-19 два-три раза в год. По словам специалиста, последующее заболевание, как правило, протекает легче.

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