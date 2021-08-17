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Патологоанатом раскрыл «главную тайну» коронавируса

Патологоанатом Центра Алмазова Всеволод Цинзерлинг рассказал о «главной тайне» коронавируса
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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Патологоанатом Центра Алмазова в Санкт-Петербурге Всеволод Цинзерлинг раскрыл «главную тайну» коронавируса. Его слова приводит «Доктор Питер».

Профессор отметил, что причины смертей пациентов, болеющих COVID-19, «в общих чертах» понятны, но не всегда известно, благодаря каким механизмам люди выздоравливают.

«Главная тайна — почему некоторые пациенты заболевают легко, в том числе из групп риска, а некоторые заболевают тяжело, но все-таки выздоравливают даже при отсутствии вирус-нейтрализующих антител», — рассказал Цинзерлинг.

Ранее главврач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе сообщил о риске заболеть COVID-19 до десяти раз за год. Иммунолог Владислав Жемчугов, в свою очередь, предположил, что слова Чурадзе — шутка.

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