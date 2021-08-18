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Российский инфекционист назвала самый опасный способ передачи COVID-19

Инфекционист Малиновская: тяжесть COVID-19 зависит от способа проникновения вируса
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Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Российский врач-инфекционист Светлана Малиновская назвала самый опасный способ передачи COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам медика, тяжесть протекания коронавирусной инфекции зависит от того, каким образом вирус попал в организм человека. Он может передаваться, в частности, с частицами слизи из носоглотки или слюной, при прямом контакте со слизистыми зараженного или с кожей, а также через непрямой контакт с поверхностей, например, поручней в общественном транспорте.

Наиболее опасным Малиновская считает воздушно-капельный путь передачи инфекции.

«Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие», — отметила Малиновская и напомнила о важности ношения средств индивидуальной защиты.

Если же COVID-19 попал в организм человека через слизистые, у врачей есть больше времени, чтобы поставить заболевшего на ноги.

По данным на среду, 18 августа, в России за минувшие сутки выявили 20 914 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии коронавируса составило 6 663 473.

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