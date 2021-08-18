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Впервые за неделю в России от коронавируса умерли меньше 800 человек

В России впервые за неделю зафиксировано меньше 800 умерших от коронавируса
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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России за минувшие сутки впервые за неделю зафиксировано меньше 800 смертей от коронавируса. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За прошедшие сутки скончались от коронавируса 799 человек, что является наименьшим показателем с 11 августа, когда было зафиксировано аналогичное число смертей от инфекции.

В стране за последние сутки выявили 20 914 новых случаев COVID-19. За этот промежуток времени в России выздоровели 20 713 человек. Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 6 663 473, выздоровевших — 5 939 037. Всего за все время пандемии в стране умерли 172 909 человек.

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