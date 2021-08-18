Москва уступила Петербургу первое место по числу новых случаев COVID-19 за сутки

Петербург обошел Москву и вышел на первое место по числу новых случаев COVID-19 за сутки

Санкт-Петербург обошел Москву и поднялся на первое место по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом в среду, 18 августа, в своем Telegram-канале сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге выявили 1636 новых случаев коронавируса (против 1156 днем ранее), в Москве — 1590 (за предыдущие сутки — 2006).

Всего в России за последние сутки выявили 20 914 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 6 663 473.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило правила розыгрыша 100 тысяч рублей среди тех, кто вакцинировался от COVID-19.