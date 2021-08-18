В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19

Правительство утвердило правило розыгрыша призов среди тех, кто вакцинировался от COVID-19. Так, осенью россияне смогут получить по 100 тысяч рублей, сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что розыгрыш будет проводиться в период с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по индивидуальному номеру. Всего определят тысячу победителей старше 18 лет, пояснили в правительстве.

Мероприятие проведут на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют на этом же сайте, а также в СМИ. Победителей будут выбирать из россиян, которые участвовали в вакцинации до момента проведения розыгрыша.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье разыгрывали трехкомнатную квартиру площадью 74,9 квадратных метра в ЖК «Новая пролетарка» в Серпухове. В лотерее могли участвовать все, кто сделал прививку в период с 15 по 25 июня первым компонентом любой вакцины.