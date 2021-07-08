Укол вакциной принес многодетной матери крупный выигрыш

В США многодетная мать Хайди Рассел выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора штата Колорадо Джареда Полиса.

По словам домохозяйки, данная сумма пригодится в воспитании четырех детей. Когда Рассел рассказала о крупном выигрыше своей дочери, та первым делом обрадовалась, что ее учеба в колледже будет оплачена.

Всего в Колорадо было разыграно пять призов в размере один миллион долларов каждый. Помимо этого местные власти разыграли пять грантов по 50 тысяч долларов на обучение среди привившихся в возрасте от 12 до 17 лет. Участие в лотерее могли принять жители штата, получившие хотя бы один укол вакциной от COVID-19. При этом, согласно статистике, розыгрыш не способствовал увеличению желающих привиться: в период с 26 мая по 26 июня, когда в Колорадо уже началась лотерея, было сделано около 501 тысячи уколов. Данный показатель на 43 процента меньше количества доз, сделанных за месяц до розыгрыша.

Подобные лотереи есть и в других штатах с целью популяризировать вакцинацию от COVID-19. Ранее Калифорния предложила самый крупный одиночный приз в размере 1,5 миллиона долларов из общего лотерейного пула в размере 116 миллионов долларов. В России также проводятся различные стимулирующие программы. В Москве среди привившихся разыгрывают автомобили.