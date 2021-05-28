В США разыграют 116,5 миллионов долларов среди привившихся от COVID-19

В американском штате Калифорния разыграют 116,5 миллионов долларов среди привившихся от COVID-19. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом в своем Twitter.

«Калифорния запускает розыгрыш 116,5 миллионов долларов для вакцинированных калифорнийцев», — написал губернатор.

По его словам, первую десятку победителей выберут 15 июня. Они получат шанс выиграть по полтора миллиона долларов. Еще 30 вакцинированных победителей, которых выберут 4 и 11 июня, получат по 50 тысяч долларов. Участвовать в лотерее смогут американцы в возрасте от 12 лет, которые уже получили хотя бы одну прививку.

Ранее губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал жителям бесплатное пиво за прививки от коронавируса. По бокалу пива раздадут каждому взрослому, который сделает прививку в мае, сообщил он Twitter. «Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться», — сообщил Мерфи.