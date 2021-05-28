Мир
 
Последние новости
Минсельхоз ответил на сообщения о риске дефицита яиц
В России назвали срок наступления банковского кризиса
Ценам на квартиры в Сочи предрекли неизбежный рост
В Роспотребнадзоре рассказали о необходимости прививки для переболевших COVID-19
Врач назвала россиянам пять опасностей семечек
Раскрыто влияние Турции на решение НАТО о санкциях против Белоруссии
Входившие в ИГ таксисты угрожали ГРУ взрывами
Дочь втайне от матери переночевала у бойфренда и возненавидела свою жизнь
Фургал «вышел из себя» после вопросов об убийствах в 2000-е
Новости партнеров
Прослушать новость

В США разыграют 116,5 миллионов долларов среди привившихся от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mary Altaffer / AP

В американском штате Калифорния разыграют 116,5 миллионов долларов среди привившихся от COVID-19. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом в своем Twitter.

«Калифорния запускает розыгрыш 116,5 миллионов долларов для вакцинированных калифорнийцев», — написал губернатор.

По его словам, первую десятку победителей выберут 15 июня. Они получат шанс выиграть по полтора миллиона долларов. Еще 30 вакцинированных победителей, которых выберут 4 и 11 июня, получат по 50 тысяч долларов. Участвовать в лотерее смогут американцы в возрасте от 12 лет, которые уже получили хотя бы одну прививку.

Ранее губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал жителям бесплатное пиво за прививки от коронавируса. По бокалу пива раздадут каждому взрослому, который сделает прививку в мае, сообщил он Twitter. «Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться», — сообщил Мерфи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жителям американского штата раздадут пиво за прививки от коронавируса
ВОЗ оценила стоимость вакцинации взрослого населения планеты
ВОЗ выразила заинтересованность в широком использовании вакцины «Спутник V»