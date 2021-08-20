Российские врачи рассказали о сложностях участия в прививочной кампании

Более половины врачей (85,4 процента), участвующих в кампании по вакцинации от COVID-19, перегружаются и не успевают выполнять плановую работу. О сложностях медиков сообщило РБК, ознакомившись с результатами опроса профильного приложения «Справочник врача».

По словам 81,4 процента медиков, из-за прививочной кампании они вынуждены задерживаться на работе от часа до трех и более, вовремя уходят лишь 18,6 процента. Почти 70 опрошенных объяснили, что делают плановую работу, которая не относится к вакцинации. Еще 40,4 процента рассказали, что переработки возникают из-за введения данных о вакцинированных.

РБК направило запрос в Министерство здравоохранения.

