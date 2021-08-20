Россия
 
Последние новости
На Украине придумали новый способ «остановить» Россию
21-летняя российская блогерша снялась в оголяющем грудь топе и вызвала споры
Серийного вора-домушника задержали в Подмосковье 
Россияне массово захотели бюджетно отдохнуть на любимом курорте богачей
Российский врач назвала опасность ранней стадии COVID-19 для глаз
В Киеве заметили модернизированный советский танк
Бритни Спирс заподозрили в нападении на домработницу
В Белоруссии приготовились разгромить бизнесменов
Модель OnlyFans оценила последствия запрета «сексуального контента»
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские врачи рассказали о сложностях участия в прививочной кампании

РБК: Занимающиеся вакцинацией от COVID-19 российские врачи сообщили о перегрузке
Перейти в «Мою Ленту»

Более половины врачей (85,4 процента), участвующих в кампании по вакцинации от COVID-19, перегружаются и не успевают выполнять плановую работу. О сложностях медиков сообщило РБК, ознакомившись с результатами опроса профильного приложения «Справочник врача».

По словам 81,4 процента медиков, из-за прививочной кампании они вынуждены задерживаться на работе от часа до трех и более, вовремя уходят лишь 18,6 процента. Почти 70 опрошенных объяснили, что делают плановую работу, которая не относится к вакцинации. Еще 40,4 процента рассказали, что переработки возникают из-за введения данных о вакцинированных.

РБК направило запрос в Министерство здравоохранения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить