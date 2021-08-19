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В Роспотребнадзоре объяснили долгую разработку лекарства от COVID-19

Инфекционист Горелов назвал условие для прекращения исследований лекарств от COVID-19
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Фото: MOSCOW NEWS AGENCY / Reuters

Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препаратов для лечения COVID-19, так как все предполагали, что это сезонная инфекция. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, работы в данном направлении ведутся. Однако, помимо создания самого лекарственного вещества, необходимо подобрать концентрацию и дозу, поэтому на это уходит больше времени, чем при создании вакцин, и разработка лекарств занимает дольше. При этом специалист подчеркнул, что если COVID-19 станет сезонной инфекцией, то исследования лекарственных препаратов от вируса прекратятся.

Инфекционист объяснил, что есть много примеров таких заболеваний, против которых есть вакцины, но нет препаратов. В качестве примера он привел корь и бешенство. Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить, добавил эксперт.

Ранее Горелов усомнился в полном прекращении циркуляции коронавируса. «Полная элиминация вируса вряд ли возможна», — оценил эпидемиолог. Он пояснил, что до сих пор неизвестно, от какого животного передалась человеку новая коронавирусная инфекция. По словам Горелова, нулевое животное было не только источником SARS-CoV-2, но и резервуаром, от которого произошла межвидовая передача вируса. Данные аспекты предстоит изучить, отметил инфекционист.

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