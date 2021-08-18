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У каждого пятого россиянина после бессимптомного COVID-19 не нашли антитела

Роспотребнадзор: у 18 процентов россиян, перенесших COVID-19, нет антител
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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Защита от коронавируса вырабатывается у 82 процентов перенесших инфекцию. Исследование Роспотребнадзора показало, что почти у каждого пятого переболевшего COVID-19 россиянина — у 18 процентов, — не выработались антитела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

Отмечается, что специалисты ведомства изучили результаты анализов жителей 26 регионов страны, коронавирус у которых был найден по результату ПЦР-теста. «Начиная с лета прошлого года и каждые два месяца 70 с лишним тысяч населения тестировались на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18 процентов лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительный, — у них антител не было вовсе», — рассказал Горелов.

По словам инфекциониста, эти люди заразились COVID-19 после того, как контактировали с заболевшими.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова констатировала почти полное исчезновение штамма «йота». По ее словам, этот вариант вируса «скушала "дельта"».

Согласно последним данным, в России выявлено 6 663 473 случая заражения коронавируса. Из них выздоровели 5 939 037 человек, умерли 172 909.

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