Биолог констатировала почти полное исчезновение штамма «йота»

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова констатировала почти полное исчезновение штамма «йота». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Барановой, этот штамм появился в декабре 2020 года, а уже к концу мая 2021 года «практически исчез».

«"Дельта" его скушала. Потому значение у "йоты" — историческое, а не реальное. Заразность "йоты" выше, чем у других штаммов (кроме "дельты") приблизительно на 15-20 процентов», — отметила эксперт.

При этом «йота»-штамм не может уходить от антител, а потому с появлением «дельта»-штамма «остались от йоточки рожки да ножки», уточнила биолог.

Ранее в июле Анча Баранова спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма. Она выразила надежду на то, что вариант «дельта»-штамма «стабилизируется» и останется доминирующим среди других вариаций.