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В России выявили 21 тысячу новых случаев коронавируса

В России выявили 21 000 новых случаев COVID-19
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 21 тысячу новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 726 523. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в России выявили 20 992 заражения COVID-19. Темп прироста составил 0,31 процент.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (1852 случая), Санкт-Петербурге (1665 случаев) и Московской области (1119 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (27 случаев), Чукотском (16 случаев) и Ненецком (10 случаев) автономных округах.

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