Назван способ вернуть аппетит после COVID-19

Эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что переболевшим COVID-19 пациентам при отсутствии аппетита следует принимать сипинговые смеси — сбалансированные питательные вещества, расфасованные небольшими порциями, сообщает РИА Новости.

Врач отметила, что после пересенного коронавируса россияне нередко жалуются на потерю аппетита. Чтобы его вернуть, она рекомендовала употреблять сипинговые смеси определенным способом: их пьют через трубочку маленькими глотками несколько раз в день. Эти вещества помогают поддерживать необходимый энергетический баланс.

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Провоторова также раскрыла принципы правильного питания. При нормальном аппетите и отсутствии хронических заболеваний (сахарного диабета, синдрома раздраженного кишечника, рефлюкса, сахарного диабета первого типа) она посоветовала устраивать минимум три приема пищи в день. Специалист Роспотребнадзора объяснила, что при названных недугах врачи советуют есть через определенные интервалы.

Эксперт предупредила, что после коронавируса также может сформироваться гиповитаминоз. Он возникает в том случае, если пациент долго и тяжело болел, потеряв аппетит и значительно сократив рацион. В этой ситуации количество полезных микронутриентов уменьшается.

Ранее врач перечислила вредные при коронавирусе продукты. В период пандемии она посоветовала ограничить потребление соли и сахара, а также насыщенных и трансизомеров жирных кислот.