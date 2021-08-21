Россиянам спрогнозировали падение смертности от COVID-19

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, когда в России уменьшится число смертности от COVID-19, сообщает радио Sputnik.

Нетесов напомнил, что прошлые пики заболеваемости коронавирусом (в мае 2020 года и в декабре 2020-го – январе 2021-го) не сопровождались высоким уровнем смертности, однако новых случаев болезни фиксировали больше. Специалист назвал причину этому: он предположил, что жара могла усугубить состояние больных россиян.

Биолог отметил, что жаркая погода из большинства российских регионов уходит, поэтому снижается и число случаев коронавируса. Он спрогнозировал россиянам падение показателей смертности также в ближайшее время.

«Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента», — объяснил эксперт.

Специалист добавил, что еще одной причиной высокого уровня смертности мог стать «дельта»-вариант индийского штамма коронавируса. «По нему пока что разнобой в данных: то есть повышенная смертность, то ее нет. По моему представлению, это тоже имеет место быть», — отметил ученый.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении младенческой смертности. Она подчеркнула, что этот показатель снижался, несмотря на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом.