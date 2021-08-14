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Иммунолог назвал причину роста смертности от COVID-19

Иммунолог Жемчугов: летальность COVID-19 может вырасти в случае дальнейшей мутации вируса
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Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью ТАСС назвал причину, по которой может вырасти смертность от коронавируса.

«Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки», — рассказал Жемчугов.

По его словам, единственный способ защиты от коронавируса — это вакцинация как можно большего числа людей в мире за максимально короткий промежуток времени. Так вирус не будет успевать адаптироваться к вакцине.

Врач при этом отметил, что способность вируса приспособиться к противоковидным препаратам — это в том числе ответ на саму вакцинацию, поскольку в результате «селекции» выживает только сильнейший и мощнейший вирус. По его словам, новые штаммы будут вытеснять те, против которых сделаны вакцины, и будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета, и это, как отмечает Жемчугов, нормальная логическая связь.

«Единственный выход — быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться», — заметил иммунолог.

13 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число жителей Москвы, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, превысило 4,5 миллиона человек. Он отметил, что в столице благодаря массовой вакцинации и противоэпидемическим мерам пандемия отступает.

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