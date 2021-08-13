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В ВОЗ оценили идею обязательной вакцинации

В ВОЗ сообщили, что выступают не в пользу обязательной вакцинации от коронавируса
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Фото: Denis Balibouse / Reuters

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб оценила идею обязательной вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, организация не выступает за придание вакцинации от коронавирусной инфекции обязательного характера. «Мы считаем, что гораздо лучше — работать над информационными кампаниями, над тем, чтобы сделать вакцины доступными для приоритетных групп, нуждающихся в вакцинации первыми», — сказала она.

Шаиб отметила, что вакцина является одним «из имеющихся у нас инструментов, чтобы покончить с этой пандемией». По ее словам, в ВОЗ считают, что наилучшего результата удастся добиться тогда, когда вакцинируются люди, которые входят в приоритетные группы, а также когда они получат достоверную информацию, на основе которой смогут сделать выбор, касающийся прививки.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков оценил вероятность повышения летальности коронавируса из-за изменений в будущем. По мнению специалиста, более вероятно, что болезнь станет более затяжной. «Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека», — сказал он.

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