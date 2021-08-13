В США одобрили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом

В США разрешили применять третью дозу вакцин от коронавируса производства Pfizer и Moderna для вакцинации людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Согласно заявлению ведомства, данное решение было одобрено на фоне новой волны коронавируса в стране, связанной с распространением «дельта»-штамма. Третью дозу смогут получить только лица с ослабленным иммунитетом при соблюдении определенных условий, например, те, кто недавно перенес операцию по трансплантации органов.

При этом отмечается, что всем остальным категориям граждан нет необходимости делать третью прививку, так как полностью вакцинированные люди должны обладать достаточной защитой от вируса.

Ранее сообщалось, что американский медицинский регулятор FDA готовится выдать экстренное разрешение на вакцинацию детей до 12 лет от COVID-19 к началу или середине этой зимы. После выдачи экстренного разрешения производителям препаратов FDA планирует полностью одобрить прививку от коронавируса для всех возрастов. Сейчас в США разрешена экстренная вакцинация детей от 12 до 18 лет. Ни одна из вакцин — ни Pfizer-BioNtech, ни Moderna — пока не получила полного одобрения для применения на детях.

