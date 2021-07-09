Регуляторы отвергли предложение Pfizer вакцинировать всех людей тремя дозами

Медицинские регуляторы США не видят необходимости прививать полностью вакцинировавшихся людей дополнительными дозами антиковидных препаратов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)​​​.

«Американцы, которые были полностью привиты, на данный момент не нуждаются в бустерных дозах… Мы готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует их необходимость», — говорится в заявлении.

Оба регулятора отметили, что участвуют в исследованиях, в том числе в лабораторных и клинических испытаниях, и работают над тем, чтобы выяснить, нужна ли полностью привитым пациентам «бустерная» доза.

Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что намерены в ближайшее время запросить у регуляторов в США и ЕС разрешение на применение третьей — «бустерной» — дозы вакцины. Ученые сообщили, что пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.