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Собянин отменил обязательную удаленку для 30 процентов сотрудников

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Мэр Собянин отменил требование о переводе не менее 30 процентов работников на удаленку

В Москве отменяется обязательное требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций на удаленку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что также отменяется требование о переводе на удаленку сотрудников старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.

Градоначальник добавил, что сохраняются рекомендации работодателям сохранять режим дистанционной работы, если это возможно для деятельности предприятий. Кроме того, в компаниях необходимо проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и не допускать работников с признаками ОРВИ, добавил Собянин.

По словам мэра столицы, отменяется требование о проведении каждые четыре часа в течение рабочего дня регулярного тестирования сотрудников на коронавирус.

Ранее Сергей Собянин заявил, что пандемия COVID-19 отступает благодаря массовой вакцинации и противоэпидемическим мерам. По его утверждению, число госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению со значениями второй половины июня.

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