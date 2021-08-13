Собянин заявил об отступлении пандемии

Пандемия коронавируса отступает благодаря массовой вакцинации и противоэпидемическим мерам. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник добавил, что число госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению со значениями второй половины июня.

По словам Собянина, сейчас в больницах для пациентов с COVID-19 занято семь тысяч коек — это минимальные показатели с начала апреля.

Как отметил мэр, снижение заболеваемости и числа госпитализаций связано с массовой вакцинацией — первый компонент вакцины получили 4,5 миллиона москвичей.

В связи с улучшением ситуации с коронавирусом в столице градоначальник отменил обязательную удаленку для 30 процентов сотрудников. В том числе это касается граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о снижении числа заболевших COVID-19. По его словам, в столице спад начался раньше, а в других регионах такая тенденция сдвинулась на неделю. Медик уверен, что это связано с количеством пациентов, у которых проявился поствакцинальный иммунитет.