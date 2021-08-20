В Минобрнауки рассказали о требованиях к студентам из-за COVID-19

Фальков: противоэпидемические правила в вузах в новом учебном году сохранятся

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, какие противоэпидемические меры примут вузы в новом учебном году. Об этом сообщил министр в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Фалькова, учебные заведения сохранят требования, которые предъявлялись в 2020 году. Ведомство не планирует вводить принципиальные изменения. «Что касается требований и противоэпидемиологических мер, это рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором», — подчеркнул он.

Кроме того, министр науки и высшего образования рассказал, будут ли студентам предъявлять особые требования из-за ситуации с COVID-19. По его словам, отсутствие прививки от коронавируса не станет причиной недопуска учащихся, сообщил он РБК.

Руководитель Минобрнауки пояснил, что в вузах сохранятся такие меры, как измерение температуры, ношение средств индивидуальной защиты, санитарная обработка помещений, а также соблюдение социальной дистанции. Фальков добавил, что вопрос о вакцинации преподавателей регионы будут решать самостоятельно, опираясь на эпидемическую ситуацию.

«Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были введены. И наши университеты, как законопослушные организации и коллективы, прислушались и соответствующую работу провели», — добавил министр.

Ранее стало известно, что иностранным студентам разрешат въезд в Россию. В Минобрнауки отметили, что правила въезда уже разработаны, их планируют утвердить в ближайшее время. При этом новый учебный год для студентов начнется в гибридном формате.