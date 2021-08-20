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Иностранным студентам разрешат въезд в Россию

Минобрнауки: оперштаб согласился разрешить въезд в Россию студентам для продолжения учебы
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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Иностранным студентам разрешат въезд в Россию для продолжения обучения. Об этом сообщило Минобрнауки со ссылкой на решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что правила въезда уже разработаны, их утвердят в ближайшее время.

Там добавили, что инициатива о разрешении на въезд иностранным студентам принадлежит Минобрнауки, оперативный штаб согласился с ней.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки предложило перевести студентов, которые не привиты от коронавируса или не имеют медицинский отвод, на удаленное обучение. Министерство также рекомендовало вузам проводить экзамены для привитых и не привитых по отдельности. Кроме того, вузам целесообразно организовать вакцинацию иностранных учащихся за свой счет.

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