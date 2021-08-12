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В российских вузах будут требовать от студентов справки о вакцинации от COVID-19

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В Минобрнауки заявили, что у студентов будут требовать документы о вакцинации от COVID-19

Документы о пройденной вакцинации у студентов вузов будут требоваться в целях сбора статистики. Об этом говорится в пояснении, опубликованном в Telegram-канале «Минобрнауки России».

«Собирать статистику о том, сколько студентов и сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу. Для этого необходимо, в частности, запрашивать у студентов в общежитии документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни», — говорится в сообщении.

В пояснении уточняется, что граждан, которые не проживают или не работают в учебных общежитиях, временно туда не будут пускать.

Ранее ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» (ЕР) поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.

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