Россия
 
Последние новости
Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
К Москве подступила гроза 
Вирусолог раскрыл количество россиян с постковидным синдромом
Описана версия о пьяных упражнениях в стрельбе признавшегося в убийстве депутата
Грузия вышла на второе место в мире по скорости распространения коронавируса
Беглый украинский судья Чаус рассказал о планах похитителей убить его
Гимнастка отпраздновала третье место на Олимпиаде снимком в бикини
Россиянам рассказали об изменении цены на водку
ЦУМ оказался в центре международного скандала
Рудковская и Плющенко станцевали в Москве и возмутили пользователей сети 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Минобрнауки допустили изменение рекомендаций по вакцинации студентов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Минобрнауки могут изменить рекомендации по вакцинации российских студентов от COVID-19. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

Замглавы Минобрнауки пояснил, что в ведомстве могут дополнительно разъяснить рекомендации. «Мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок», — сказал Афанасьев.

По его словам, отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для того, чтобы не пустить учащегося в кампус или общежитие.

Афанасьев добавил, что к вузам, которые ввели безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.

Ранее Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов без прививки от коронавируса на удаленку. Также это касается тех, кто имеет медотвод. Кроме того, в ведомстве рекомендовали вузам проводить раздельно сессию для привитых и непривитых учащихся, а также не ограничивать доступ в образовательные учреждения для вакцинированных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права студентам с прививкой и без
В Минобрнауки предложили перевести непривитых от COVID-19 студентов на удаленку
Минобрнауки опровергло разработку микрокомпьютеров для внедрения в мозг человека