В Минобрнауки допустили изменение рекомендаций по вакцинации студентов

В Минобрнауки могут изменить рекомендации по вакцинации российских студентов от COVID-19. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

Замглавы Минобрнауки пояснил, что в ведомстве могут дополнительно разъяснить рекомендации. «Мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок», — сказал Афанасьев.

По его словам, отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для того, чтобы не пустить учащегося в кампус или общежитие.

Афанасьев добавил, что к вузам, которые ввели безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.

Ранее Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов без прививки от коронавируса на удаленку. Также это касается тех, кто имеет медотвод. Кроме того, в ведомстве рекомендовали вузам проводить раздельно сессию для привитых и непривитых учащихся, а также не ограничивать доступ в образовательные учреждения для вакцинированных.

