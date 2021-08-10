В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права студентам с прививкой и без

Нужно обеспечивать равные права вакцинированным и невакцинированным от COVID-19 российским студентам. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает ТАСС.

Ранее Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов без прививки от коронавируса на удаленку. Также это касается тех, кто имеет медотвод. Кроме того, в ведомстве рекомендовали вузам проводить раздельно сессию для привитых и непривитых учащихся, а также не ограничивать доступ в образовательные учреждения для вакцинированных.